Ориониды в 2025 году: когда и как увидеть метеорный поток

Московский планетарий сообщил, что в 2025 году условия для наблюдения метеорного потока Ориониды будут особенно благоприятными. Пик активности придется на ночь новолуния — 21 октября, благодаря чему лунный свет не помешает разглядеть метеоры, сообщает РИА Новости .

По прогнозам астрономов, во время пика можно будет увидеть около 15 метеоров в час. Максимальная интенсивность ожидается примерно в 15:00 по московскому времени. Лучше всего наблюдать явление:

до рассвета 21 октября;

вечером 21 октября — после 21:00 мск.

Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях при ясной погоде. Наблюдать его рекомендуется над юго-восточным горизонтом с полуночи и до рассвета.

Ориониды возникают, когда Земля проходит через пылевой шлейф, оставленный кометой Галлея. Название потока связано с созвездием Орион — именно там находится радиант (точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры).

Частицы метеорного роя врываются в атмосферу Земли на скорости около 66 км/с и сгорают, оставляя яркие светящиеся следы. Обычно метеоры Орионид белые, но иногда можно увидеть и другие оттенки — красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. Их яркость достигает около +2,5 m звездной величины.

