Орнитологи посоветовали не выбрасывать кошачью шерсть, а помогать с помощью нее птицам

Весной у птиц начинается пора гнездования. Чтобы будущим птенцам было тепло и комфортно, родители ищут самые лучшие и качественные материалы для строительства. В дикой природе пернатые используют шерсть диких животных, оставшуюся на ветках после линьки, сухой мох, перья и даже тонкие веточки. Однако в городских условиях пернатые строители часто испытывают дефицит такого «стройматериала».

Специалисты национального парка «Лосиный остров» в интервью интернет-изданию REGIONS рассказали, как жители городов могут помочь птицам, изготовив для них полезное «приданое».

По словам орнитологов, дикие животные во время линьки оставляют свою шерсть на стволах деревьев — это настоящий клад для птиц. В природе все уже есть, но в городе птицам приходится труднее.

Сделать доброе дело проще, чем кажется. Больше всего пернатых обрадует шерсть домашнего кота или собаки. Весной ее советуют не выбрасывать после счесывания, а поместить в небольшой шарик, сплетенный из тонких гибких прутиков. Такую конструкцию нужно подвесить на дерево в тихом месте — и птицы сами найдут ее.

Этот способ помощи абсолютно безопасен и экологичен. Птицы, которым не придется тратить лишние силы на долгие поиски утеплителя, смогут направить всю свою энергию на высиживание яиц и заботу о потомстве.

Жителям Подмосковья рекомендуют не только подкармливать пернатых в период дефицита корма, но и помогать со стройматериалами весной. Такая забота станет настоящим вкладом в сохранение птичьего населения в городах.

Ранее сообщалось, что в Балашихе заметили фазана, прогуливающегося по проезжей части.