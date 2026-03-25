В Балашихе заметили фазана, прогуливающегося по проезжей части
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Жители Балашихи стали свидетелями необычной прогулки, пишет интернет-издание REGIONS. По городским дорогам, не обращая внимания на поток машин, важно вышагивал фазан. Видео с пернатым гостем опубликовал телеграм-канал «Балашиха онлайн», и оно мгновенно разлетелось по Сети, набрав сотни просмотров.
На кадрах видно, как птица уверенно пересекает проезжую часть, ведет себя вальяжно и спокойно, не показывая признаков испуга перед автомобилями. Жители города были удивлены и взволнованы такой встречей. Многие начали делиться своими наблюдениями и фотографиями.
Биолог и натуралист Екатерина Авсеева объяснила, что фазаны могут появляться в городах из-за нехватки пищи в естественной среде. По ее словам, птицы ищут новые источники питания и способны адаптироваться к городским условиям.
«Снежные подмосковные зимы делают самостоятельную добычу пропитания для них невозможной», — объяснила эксперт.
Она подчеркнула, что этот городской фазан, скорее всего, беглец из частного подворья или охотничьего хозяйства. Птица далеко не улетит, так что очевидцам стоит сообщить о находке в эти организации — там ее уже могут искать.
Специалист предупредила, что вне вольера и без присмотра экзотическая птица в городе становится легкой добычей для собак и хищников.
