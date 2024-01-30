Ортодонт Калинина: мужчины отращивают бороду из-за распространенного комплекса

Врач-стоматолог и ортодонт Анна Калинина в разговоре с «Газетой.ру» рассказала, почему борода стала так популярна у мужчин, и зачем они ее отращивают на самом деле.

По словам специалиста, многие мужчины комплексуют из-за лишнего веса, который образует второй подбородок. Чтобы лицо не казалось заплывшим жиром, они вынуждены отращивать бороду. Однако врач отметила, что второй подбородок образуется не только от набранных килограммов: часто дело в проблемах с зубами и наследственности.

«При стирании зубов, когда снижается высота нижней трети лица, а также недостаточно развитой нижней челюсти или ее заднем положении — появляется второй подбородок и внешность становиться менее мужественной, так как овал лица уже не такой четкий и выраженный», — объясняет Калинина.

При этом походы к косметологу будут бессмысленны, если у мужчины есть проблемы в челюстно-лицевой области. Таким нужно обращаться за помощью к ортодонту и следовать его рекомендациям. Желательно обратиться и к остеопату, так как изменения шейного отдела это также по его части. Часто процедуру лечения и эстетические изменения проводят в комплексе со всеми врачами в одной клинике, так как это удобно.

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