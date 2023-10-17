Осадки, сильный ветер и до плюс восьми градусов ожидаются в Московском регионе во вторник
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Небольшие осадки и порывистый ветер — такая погода ожидается сегодня в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов.
Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова посоветовала подмосковным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.