Осадки, сильный ветер и до плюс восьми градусов ожидаются в Московском регионе во вторник

Общество
©Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]

Небольшие осадки и порывистый ветер — такая погода ожидается сегодня в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова посоветовала подмосковным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

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