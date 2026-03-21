ОСАГО пересчитают: кому страховка станет дешевле

С 1 апреля в России пройдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус (КБМ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Цена страховки изменится в зависимости от того, попадал ли водитель в аварии за последний год. Об этом сообщает РИА Новости .

С начала апреля страховые компании обновят коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех водителей. Этот показатель отражает историю вождения и напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО.

Если водитель в течение года не становился виновником аварий, его коэффициент уменьшится, а страховка станет дешевле. В случае ДТП по его вине КБМ, наоборот, увеличится, что приведет к росту цены полиса.

Базовое значение коэффициента для тех, у кого нет страховой истории, составляет 1,17. При аккуратной езде он постепенно снижается и может достигнуть минимального уровня 0,46 — это дает максимальную скидку. При частых авариях показатель может вырасти до 3,92, существенно увеличивая стоимость страховки.

Эксперты обращают внимание, что на КБМ влияют все ДТП, где водитель признан виновным, в том числе при управлении арендованным автомобилем или машиной каршеринга. Такие случаи учитываются персонально и отражаются на будущей стоимости ОСАГО.

Пересчет проводится раз в год и учитывает период с конца марта прошлого года до начала апреля текущего. По данным специалистов, число водителей с низким КБМ постепенно растет, что говорит об увеличении доли аккуратных участников дорожного движения.

Автовладельцам рекомендуют проверять свой коэффициент в личном кабинете страховой системы, чтобы заранее понимать, как изменится стоимость полиса.

Ранее сообщалось, что водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам.