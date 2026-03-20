Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

В России готовятся ввести автоматическую фиксацию отсутствия полиса ОСАГО, пишет телеграм-канал «База». Государственная дума РФ приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют ГИБДД выписывать штрафы водителям без страховки на основании данных дорожных камер. Размер штрафа составит 800 рублей. При этом за сутки может прийти только одно постановление, даже если камеры зафиксируют машину несколько раз.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в стране зарегистрировано около 40 млн автомобилей, из них от 7% до 10% владельцев ездят без полиса ОСАГО. В пересчете на абсолютные цифры это примерно 2,8-4 млн водителей.

Стоит отметить, что не все из указанного числа активно пользуются машинами: часть авто стоит в гаражах, в некоторых семьях есть два автомобиля, но ездят на одном. В РСА ожидают, что после введения новых штрафов все автомобилисты, которые реально выезжают на дороги, приобретут страховку.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов уверен, что нововведение повысит безопасность. Водители будут точно знать, что в случае аварии не по их вине им не придется судиться с виновником, чтобы получить компенсацию.

При этом эксперт подчеркивает, что реальные суммы штрафов не будут астрономическими. Часть зарегистрированных машин давно не на ходу, но не снята с учета. Кроме того, не все нарушители попадают под камеры каждый день.

Если предположить, что все водители без ОСАГО в один день окажутся под объективами камер, то общая сумма штрафов могла бы достичь 3,2 млрд рублей. Однако, по мнению экспертов, реальный сбор будет в десятки раз меньше.

Тем не менее, даже в этом случае ежедневные поступления составят от 100 до 320 млн рублей, пока все нарушители не обзаведутся полисами. Вводить новую систему, скорее всего, будут постепенно, и в регионах, где она заработает, число нарушителей начнет быстро снижаться.

