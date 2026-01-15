После новогодних праздников в России традиционно растет число разводов

После новогодних праздников в России традиционно фиксируется рост числа разводов и расставаний. Как сообщила « Известиям » клинический психолог Ксения Савельева, это связано не с самими каникулами, а с обострением уже существующих проблем в парах, которые в обычной жизни удавалось сглаживать.

По мнению специалиста, длинные праздничные выходные действуют как катализатор: они не создают новых конфликтов, но многократно усиливают накопившееся разочарование и эмоциональную пустоту, с которыми партнеры обычно справляются в повседневной жизни. В будние дни напряжение нивелируется за счет работы, рутины и постоянной занятости, однако в период длительного отдыха эти защитные механизмы исчезают, и пара сталкивается лицом к лицу с нерешенными вопросами.

Психолог отметила, что дополнительную нагрузку создают физиологические и бытовые факторы. К концу декабря многие люди испытывают эмоциональное истощение, а сезонное аффективное расстройство снижает уровень энергии и терпения, повышает раздражительность, что напрямую отражается на общении в паре.

Еще одним фактором риска, по мнению эксперта, становится алкоголь, который снижает самоконтроль и усиливает конфликты. За праздничным столом накопившиеся обиды могут быть выражены резко и беспощадно, и даже последующие сожаления не способны отменить сказанное.

Савельева подчеркнула, что январский рост разводов не является признаком кризиса института семьи. Напротив, он отражает изменение отношения к браку: пары переходят от союза по обязанности к партнерству по осознанному выбору. Праздники, по ее словам, становятся своеобразной проверкой прочности отношений, жесткой, но честной.

