Осень откладывается: Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается солнечная и теплая погода, температура поднимется до плюс 24 градусов, поведал в беседе с РИА Новости Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Специалист подчеркнул, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться южной периферией антициклона. В Москве, области и по всей Центральной России сохранится солнечная, сухая и теплая погода, характерная для летнего периода.

«Температура воздуха в столице составит плюс 21 — плюс 24, по области плюс 20 — плюс 25 градусов тепла, что соответствует климатической норме макушки лета», — рассказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повышено, но остается стабильным — 756 мм ртутного столба.

Собеседник агентства сообщил, что бабье лето продлится минимум до следующих выходных.

«По ночам плюс 8 — плюс 11, днем плюс 20 — плюс 23 градуса. Осень начнется только во второй половине месяца», — заключил Тишковец.

Ранее Синоптик Вильфанд сообщал, что в столице установится летняя погода до +24 градусов.