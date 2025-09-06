В Москву придет комфортное тепло без осадков

В Москве с субботы установится продолжительный период теплой и солнечной погоды благодаря влиянию мощного антициклона. Как сообщил « Интерфаксу » научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в столице на следующей неделе будет достигать плюс 24 градусов.

По его словам, москвичей ждет ясная и малооблачная погода. Уже в ближайшие выходные температура поднимется до плюс 20–22 градусов, а в начале следующей недели сохранится на уровне плюс 21–23. С середины недели и как минимум до следующего воскресенья столбики термометров будут показывать 22–24 градуса, а по области — до плюс 25.

Вильфанд отметил, что такие показатели соответствуют климатическим нормам середины августа и создают комфортные условия. При этом он подчеркнул, что нынешний теплый период нельзя называть бабьим летом, так как ему не предшествовало ненастье. По его словам, бабье лето возможно во второй половине сентября, когда будут наблюдаться похолодания, а затем новые периоды потепления.

Ранее сообщалось, что Московский регион встретит субботу переменной облачностью.