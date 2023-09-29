Осенние экскурсии подготовили для участников проекта «Активное долголетие» в Московской области

В Московской области разработали 87 экскурсионных маршрутов, которые этой осенью посетят порядка восьми тысяч участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Осенью большим спросом среди старшего поколения пользуются экскурсии. <…> Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что экскурсии бесплатны и включают в себя трансфер. С начала этого года подобные мероприятия посетили уже около 45 тысяч участников проекта, за этот период было проведено более 2,3 тысячи экскурсий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.