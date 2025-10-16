Осенний сезон уникального проекта «Лошади помогают детям» стартовал в Котельниках

В Котельниках стартовал осенний сезон уникального проекта «Лошади помогают детям», в рамках которого состоялась встреча с семьями участников СВО.

Мероприятие прошло в конноспортивной школе «Белка» при участии главы городского округа Котельники Михаила Соболева, директора СШОР «Белка» и руководителя данного проекта Анны Пахомовой, руководителя Ассоциации ветеранов СВО Котельников Дениса Сивоконя и настоятеля Храма Казанской иконы Божией Матери Отца Павла.

Первое мероприятие, организованное в рамках проекта, прошло в начале года. Его гостями стали дети из Котельников, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Юные горожане на безвозмездной основе занимаются верховой ездой, вольтижировкой и ухаживают за лошадьми. Многофункциональный проект позволяет ребятам освоить навыки, ориентированые на стабилизацию эмоционального фона.

Для будущих воспитанников устроили экскурсию по конюшням. В неформальной обстановке прошло знакомство с разными направлениями работы школы и согласованными правилами тренировок. Теплый прием организовали для новичков: действующие учащиеся и их семьи рассказали о своем опыте и поделились яркими эмоциями от занятий.

