«Осенняя погода остается»: Гидрометцентр дал прогноз на четверг в Москве и Подмосковье

В четверг, 27 ноября, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с небольшими дождевыми осадками. Температурный режим в этот день составит до плюс 7 градусов тепла в дневное время. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РФ.

В течение дня столбики термометров покажут от плюс 5 до плюс 7 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха опустится до отметки плюс 3 градуса. Ветер будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 749 мм ртутного столба.

В Московской области температурные показатели окажутся немного ниже — от плюс 2 до плюс 7 градусов в светлое время суток. В ночные часы в отдельных районах подмосковного региона возможно похолодание до 0 градусов.

По данным метеорологов, значительных изменений погодных условий в Москве и области до конца недели не предвидится. В субботу, 29 ноября, возможно некоторое похолодание и выпадение осадков, однако сильных заморозков в ближайшее время не ожидается.

На этом фоне в других регионах России установилась совершенно иная погодная картина. В стране зафиксированы 50-градусные морозы, причем самым холодным местом стала метеостанция Делянкир в Якутии, где температура опустилась до экстремально низких значений.

Ранее едущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода настигнет Московскую область в ближайшие дни.