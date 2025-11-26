Погодные качели: какая погода настигнет Московскую область в ближайшие дни

Циклон «Вольфганг» достиг территории Московского региона, вызвав интенсивные смешанные осадки. Об этом заявил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня 26 ноября прогнозируется выпадение снега, мокрого снега и дождя. Существует вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. В утренние часы возможны гололедные явления.

Температурный режим составит от +1°C до +3°C в черте города и от 0°C до +5°C в области. Восточный ветер будет достигать скорости 2-7 м/с.

Атмосферное давление продолжит повышение и достигнет отметки 750 мм ртутного столба. Данный показатель превышает климатическую норму для данного периода.

27 ноября сохранится вероятность дождей. Ночная температура составит +1 — +3°C, дневная повысится до +5 — +7°C. К окончанию недели метеорологи прогнозируют понижение температурных показателей до нулевой отметки.

