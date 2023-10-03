«Ошибаться без последствий»: найдена главная польза компьютерных игр

Довольно часто родители возражают против того, чтобы их дети играли в видеоигры. Однако, как рассказала методист курса «Все обо всем» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» Ирина Полякова, некоторые из них специально разработаны для обучения определенным навыкам.

По ее словам, если игра содержит образовательный контент, то это благоприятно сказывается на обучении и развитии когнитивных и моторных навыков у детей.

«Игры дают возможность ошибаться без негативных последствий. Ошибки часто рассматриваются как часть игрового процесса. Это позволяет детям экспериментировать, пробовать разное и учиться на своих ошибках, не боясь промахнуться», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам Поляковой, игровые механики дают ребенку мотивацию к обучению.

«Когда дети играют, они чувствуют радость и видят вознаграждение за свои действия, что стимулирует их двигаться дальше и не забрасывать учебный процесс», — подытожила педагог.

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