В интернете объявили срочный сбор средств для юридической защиты двух российских туристок, чье путешествие по Калифорнии внезапно прервалось задержанием на контрольно-пропускном пункте базы морской пехоты США. Об этом пишет РИА Новости.

История Кристины и Наталии, которые вместо живописных пляжей Сан-Диего увидели застенки американской военной базы, получила финансовое продолжение. Близкие девушек вынуждены просить материальной помощи у общественности. Деньги срочно требуются на оплату услуг дорогостоящих местных правозащитников, а также на покрытие обязательных бытовых расходов, включая аренду жилья и автомобиля, пока путешественницы остаются под надзором властей. При этом в описании кампании по сбору средств инициаторы предпочли не указывать конкретные причины задержания, сделав акцент на необходимости юридической поддержки.

Ранее в российском посольстве подтвердили факт инцидента, сообщив, что соотечественниц задержали за несанкционированное проникновение на территорию Кэмп-Пендлтон — ключевого объекта Корпуса морской пехоты на Западном побережье. Дипломаты уточнили, что впереди девушек ждет процедура репатриации. По основной версии, никакой шпионской драмы здесь нет: туристок банально подвел навигатор, который проложил маршрут через закрытую зону, а они по ошибке последовали его указаниям. Теперь цена этой навигационной ошибки измеряется тысячами долларов и испорченной биографией.

