Ошибка в бухгалтерии и соблазн: можно ли не возвращать «лишние» деньги с зарплаты?

В практике трудовых отношений редко встречаются ошибки настолько дорогие, чтобы из-за них разгорались судебные баталии на миллионы. Однако после скандала в ХМАО многие задались вопросом, можно ли оставить себе зарплату и сумму, которую перевели по ошибке. На этот вопрос gazetametro.ru ответила адвокат Ольга Дученко.

Именно такая ошибка произошла в ХМАО, где сотрудник получил на свой счет не обычную переплату в несколько тысяч, а более семи миллионов, предназначенные для зарплатного фонда 34 его коллег из другого филиала. Ошибка возникла на этапе формирования платежного поручения, и мужчина, «помониторив интернет», пришел к выводу, что имеет право оставить средства себе, поскольку это техническая, а не счетная ошибка. Его уверенность была столь велика, что он смело явился в суд, куда его вызвал работодатель, и… потерпел сокрушительное поражение. Теперь, по решению суда (Дело № 2-810/2025), он обязан вернуть всю сумму, а также уплатить государственную пошлину в размере 74 114 рублей.

Эта история стала яркой иллюстрацией того, как рискованно полагаться на поверхностное прочтение закона. Сотрудник был отчасти прав: Трудовой кодекс действительно разрешает удержание излишне выплаченной зарплаты у работника лишь в строго ограниченных случаях. К ним относятся счетная ошибка, вина работника в невыполнении норм труда или его неправомерные действия, установленные судом (ст. 137 ТК РФ).

«Мужчина был прав. Взыскать с работника излишне выплаченную зарплату можно лишь при счетной ошибке (бухгалтер должна была написать 2+2=5), когда признана вина работника в невыполнении норм труда (не отработал положенный срок) или в связи с неправомерными действиями работника, установленными судом (ст. 137 ТК РФ)», – рассказывает адвокат Ольга Дученко.

Однако ключевой нюанс, который он упустил, заключается в правовой квалификации самой ошибки. Как поясняет адвокат Ольга Дученко, в данном случае суд, вопреки ожиданиям, не признал ошибку исключительно технической и встал на сторону работодателя, возможно, из-за значимости суммы и того факта, что пострадали десятки других сотрудников.

Для обычных работников, которые могут столкнуться с менее крупной, но все же существенной переплатой, эта история — важный урок. Первое, и главное, правило — не тратить поступившие сомнительные средства. Второе — запросить у бухгалтерии расчетный листок для проверки начислений (ст. 136 ТК РФ). Третье — письменно уведомить работодателя о возможной ошибке, что подтвердит вашу добросовестность. Если переплата подтвердилась, оптимальный путь — оформить добровольный возврат с согласованием способа и, при необходимости, графика рассрочки. Это защитит от судебных исков и сохранит репутацию.

Попытка же удержать деньги, ссылаясь на формальные тонкости, как показал пример из ХМАО, — крайне рискованная стратегия, которая может обернуться крупными финансовыми и репутационными потерями.

