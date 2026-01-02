Ошибка в телеэфире: депутат парламента Британии отнесла Минск к России

Депутат Палаты общин Великобритании от партии «зеленых» Карла Деньер допустила географическую ошибку во время участия в интеллектуальной телеигре University Challenge, которая выходит в эфир на телеканале BBC . Отвечая на вопрос, она согласилась с версией, согласно которой Минск был назван российским городом.

Инцидент произошел в полуфинальном выпуске программы, где команда выпускников Даремского университета под руководством Деньер отвечала на вопрос о самом населенном городе России к северу от Полярного круга. В задании уточнялось, что речь идет о населенном пункте, основанном на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт.

В качестве предполагаемого варианта журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод предложили Минск. Деньер, выступая в роли капитана команды, утвердила этот ответ. Ведущий программы Амол Раджан сразу указал на ошибку, напомнив, что Минск является столицей Белоруссии, и сообщил правильный вариант — Мурманск.

Несмотря на допущенную неточность, команда под руководством Деньер одержала победу над соперниками из Тринити-колледжа Кембриджского университета и вышла в финал соревнования. В решающем выпуске участникам предстоит встретиться с командой выпускников Кибл-колледжа Оксфордского университета.

Карле Деньер 40 лет, она окончила Даремский университет в 2009 году. Учебное заведение стабильно входит в число ведущих вузов Великобритании и, согласно последнему рейтингу Good University Guide, составляемому газетами The Times и The Sunday Times, занимает место в тройке лучших университетов страны.

