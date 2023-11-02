«Ошибка выжившего»: психолог объяснила, почему не стоит доверять советам успешных людей

Коучи всех мастей продают за огромные деньги волшебные инструкции, как стать богатым и счастливым. Успех — это то, о чем мечтают практически все. Однако купив книгу, видео-уроки или посетив лекцию чудо-мастера, люди с разочарованием отмечают, что все эти советы успешных людей не работают.

Психолог Панна Завгороднева рассказала, почему нет никакого смысла следовать советам богатых и знаменитых.

По ее словам, вокруг инфоцыганства распространяется некий магический флер и люди чувствуют, что будто бы попадают в настоящее чудо. Однако это ни что иное, как социально-психологическое явление, которое называется «ошибка выжившего».

«Это такой феномен, когда тонущих моряков вдруг спасают дельфины. Людям кажется, что дельфины специально пришли на помощь, но это совершенно не так. Они могли спасти пловцов во время игры, но тем не менее этот миф укоренился у многих в голове», — рассказала Завгороднева интернет-изданию «Подмосковье сегодня»

Инфоцыганство, продолжила психолог — это «ошибка выжившего» в чистом виде, потому что заработать состояния получается у единиц. Тем не менее такой человек будет рассказывать об этом не как о случайности, а как о закономерности.

«Инфоцыгане пользуются сказочной идеей о том, что с человеком случится нечто волшебное, если он это заслужит. Золушка была хорошей девочкой, всем помогала, и теперь она замужем за принцем. Емеля пожалел щуку, и теперь она ему служит и делает все по его желанию, — пояснила психолог.

По мнению эксперта, люди, называющие себя коучами, не обладают настоящими знаниями, а берут техники, которые находят в интернете. При этом они могут погрузить клиента в токсичную позитивность, где человек себя корит только за то, что в голову пришла негативная мысль, заключила собеседница издания.



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