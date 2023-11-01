«Страдает, когда делится»: психолог объяснила, почему некоторые мужчины особенно жадные

Выйти замуж за жадного мужчину — кошмар наяву для многих женщин. Тотальный контроль расходов, постоянные требования отчетов с магазинными чеками, унизительные просьбы выделить хоть немного денег на самое необходимое способны уничтожить любые отношения.

В психологии такое поведение называется экономическим насилием. Психолог Наталья Наумова рассказала, как отстоять свои границы, и когда из брака нужно бежать.



Для начала важно определить корень проблемы. Эксперт объяснила, почему некоторые мужчины чувствуют потребность в жестком финансовом контроле.

«Бывает такое, что мужчина страдает, когда делится деньгами. Он так себя чувствует, потому что ему кажется, что его ценят только за деньги, что только деньги от него нужны. При этом именно через финансы он пытается поднять свою значимость в семье», — пояснила Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Расстаться с таким партнером проще всего, уверена психолог, но все же нужно попытаться решить эту проблему.

«Может помочь семейная психотерапия, которая даст агрессору понимание причин его патологической жадности. Если это сделать невозможно, то необходимо с партнером разговаривать, объяснять, что вы чувствуете. Терпеть такое отношение нельзя», — подчеркнула психолог.

Человек сначала должен осознать собственную ценность, тогда появится самоуважение и выстроятся границы, отметила эксперт. Когда мы ценим себя, то и отношения складываются совершенно иначе — в них царит взаимное уважение. Если, невзирая на все попытки, человек не хочет принимать во внимание вашу точку зрения, то в таком случае лучше расстаться, посоветовала психолог.

Ранее психолог назвала ситуации, о которых не стоит рассказывать своему мужу.