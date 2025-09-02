Ошибочно лишенный прав житель ХМАО доказал свою невиновность спустя три года

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), несправедливо лишенный водительских прав, потратил три года на то, чтобы доказать свою правоту. Об этом сообщил портал MK.RU.

В 2022 году россиянина ошибочно наказали за вождение в нетрезвом виде. Ему не только выписали штраф в размере 30 тыс. руб., но и лишили права управления транспортным средством на полгода. Обвинение было основано на нарушении, якобы совершенном в Москве, хотя в момент предполагаемого инцидента мужчина находился в ХМАО.

Как выяснилось, истинный виновник использовал фальшивое водительское удостоверение, в котором были указаны личные данные жителя Сургута.

Почти три года потребовалось мужчине, чтобы добиться отмены незаконного решения. Он подал иск о возмещении затрат на такси, которыми пользовался во время лишения прав, но получил отказ, поскольку ему было предложено пользоваться общественным транспортом.

