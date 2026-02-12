Охрип и закашлял: в Ульяновске распространяется жуткий штамм коронавируса

В Ульяновской области зафиксировано распространение нового превалирующего штамма коронавируса «стратус». Как пояснила главный инфекционист регионального минздрава Валерия Речник, вариант появился еще в 2025 году в Европе и Америке, а первые случаи в России регистрировались прошлым летом. Сейчас штамм доминирует, но пугаться его не стоит, пишет 73online.

По словам Речник, «стратус» отличается крайне высокой заразностью. В группе риска — люди со слабым иммунитетом и те, кто давно не болел COVID-19. Однако тяжелых пневмоний и летальных исходов, характерных для первых волн пандемии, этот вариант практически не дает. Симптомы напоминают банальную простуду: температура, насморк, кашель и заложенность носа.

Главная «фишка» нового штамма — осиплость голоса. Некоторые пациенты теряют его полностью на несколько дней. Врач-терапевт клиники Березиной Сергей Троцкий подтвердил: осиплость — один из первых признаков «стратуса». При этом он призвал не драматизировать ситуацию: массового распространения в регионе нет. Статистика это подтверждает. За неделю в области диагностируется всего около 50 случаев ковида.

Одновременно Роспотребнадзор фиксирует сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Со 2 по 8 февраля зарегистрировано 7068 заболевших — это почти на 13% выше, чем неделей ранее.

Отдельное беспокойство врачей вызывают кишечные инфекции. Их рост пока незначителен, но впереди череда праздников. Валерия Речник предупреждает: длительное хранение скоропортящихся салатов и готовых блюд — идеальная среда для размножения вирусов. В зоне риска — некипяченая вода, сырые продукты и нарушение термической обработки.

