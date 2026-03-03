«Оскальпированные» щенки и выселение: в приюте Подмосковья назрел новый скандал из-за судьбы собак

Ситуация в собачьем приемнике в деревне Третьяково городского округа Клин накалилась до предела. То, что начиналось как история о возможном маньяке, изуродовавшем двух щенков, теперь превратилось в жилищный коллапс для четвероногих. Как выяснил REGIONS , с 1 марта владелица помещения поставила зоозащитникам жесткое условие: освободить территорию вместе со всеми животными. Волонтеры фонда «Наши лапки» в панике — вывезти несколько десятков собак за пару дней невозможно, а на улице мартовский мороз.

История этого приюта получила мрачную известность в начале 2026 года. Тогда здесь нашли двух щенков с жуткими травмами — у них была срезана кожа с мехом на спинах. Кто-то словно коллекционировал трофеи. Поиски «оскальпирователя» ни к чему не привели, но отношения между хозяйкой приемника, которая тоже позиционировала себя как спасительница животных, и волонтерами дали трещину. А теперь и вовсе лопнули.

Во вторник, 3 марта, корреспонденту REGIONS руководитель фонда «Наши лапки» Ольга Ковальчук описала картину, от которой у зоозащитников опускаются руки. Приехав вывозить животных, волонтеры застали хаос: часть собак бегала на морозе без присмотра. Никто не думал о том, кого с кем можно выпускать, чтобы избежать драк.

Когда хозяйка наконец объявилась, диалог не задался. По словам Ковальчук, женщина просто потребовала забирать собак и убираться восвояси. На просьбы дать хотя бы немного времени на поиск мест последовал отказ.

«Куда мы их сейчас заберем? За день-два невозможно вывести несколько десятков собак, для них нужно найти место», — объяснила Ковальчук.

Конфликт перешел в юридическую плоскость: на место вызвали полицию. Пока стражи порядка разбирались в ситуации, волонтеры в авральном режиме грузили животных и везли их в другие приюты, распихивая по клеткам и вольерам всех, кого успевали поймать.

Связаться со второй стороной конфликта редакции на данный момент не удалось — телефон хозяйки приемника молчит. А зоозащитники продолжают спасательную операцию, надеясь, что успеют вывезти всех до того, как мороз и отсутствие крыши над головой сделают свое дело.

