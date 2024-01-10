«У других ушла бы целая жизнь»: Вайцеховская прокомментировала состояние Костомарова

Частично лишившийся конечностей спортсмен совершил невозможное буквально за год, не потерял интерес к жизни и доказал, что он настоящий профессионал своего дела. Об этом заявила обозреватель RT Елена Вайцеховская.

За судьбой Романа Костомарова с 10 января 2023 года следила вся страна. Фигурист попал в больницу с пневмонией, которая погрузила его в кому на долгие месяцы. Врачи боролись за жизнь спортсмена с развившимся некрозом: пришлось ампутировать частично стопу и руку. Для мастера спорта это стало настоящим ударом после пробуждения.

Несмотря на все сложности, Костомаров смог взять себя в руки. Свою роль здесь сыграли не только специалисты, но и поддержка супруги и поклонников. После выписки фигурист стал экспериментировать с разными видами спорта, зарядкой, всем, что поможет ему хоть как-то вернуться к нормальной жизни. И это получилось: сейчас Костомаров с протезами и может вставать на лед. Движения еще неуверенные, но звезда не сдается. Его основной работой, как полагают, станет тренерство.

«Но хочется не о трагическом, а о том, что за этот год, точнее за считаные последние месяцы, Рома сделал столько, на что у других ушла бы целая жизнь. <…> Работа Костомарова в «Ледниковом периоде» показала, что он способен стать прекрасным тренером, пусть даже тогда он вообще не рассматривал для себя такую перспективу», — отметила Вайцеховская.

По мнению журналиста, Костомаров еще покажет свои новые таланты, главное – найти цель на 2024 год, которая поможет раскрыть их во всей полноте.

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