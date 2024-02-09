Оскандалившийся Филипп Киркоров появится в новом выпуске шоу «Маска»

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров постепенно возвращается в яркие проекты, в которых стал практически «гвоздем» программы. Как оказалось, создатели шоу «Маска» не решились отказываться от эпатажного артиста, сообщает издание «Утро.ру» .

Как сообщают звездные обозреватели, шоу «Маска» недавно отсняли в Москве. Выпуск перенесли с 11 на 18 февраля, и, как оказалось, его покажут с участием Филиппа Киркорова. Это один из самых ярких судей в жюри, без которого канал и зрители уже не представляют программу.

Однако перенос шоу потребовался «по техническим причинам», как пояснили организаторы.

Некоторые поклонники успели выдохнуть от новости, ведь им не слишком хотелось привыкать к замене Киркорова. На его место в шоу предлагали Регину Тодоренко, Алексея Воробьева, Валерию. Желание изъявлял и Сергей Соседов, хотя его порыв никто не оценил.

Как шутят поклонники, все возвращается на свои места из-за «магии извинительных водолазок». Именно в них выходили в эфир извиняться звезды-участники «голой» вечеринки, вероятно желая прикрыть тела, которые так активно оголяли на тусовке.

Ранее сообщалось, что концерты Киркорова подешевели на 4,5 млн рублей. Всему виной та самая вакханалия Ивлеевой.