Активисты «Брат за Брата» завесили оскверненный вандалами советский мемориал в Словакии флагами

Активисты гражданского объединения «Брат за Брата» завесили флагами Словакии оскорбительные надписи на советском мемориале, установленном в честь погибших в сражениях с немецко-фашистскими войсками красноармейцев.

Напомним, 30 января в Кошицком крае на Дарговском перевале вандалы осквернили советский мемориал «Победа». Используя желто-голубую краску они нанесли на него оскорбительные надписи, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, и свастику.

Дипломаты назвали это гнусным преступлением и выразили надежду на то, что местные власти накажут вандалов и вернут монументу первоначальный вид.

Ранее сообщалось о том, что МИД Словакии вызвал посла Украины из-за заявлений Киева.