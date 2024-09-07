Оскорбившая юную квадробершу Mia Boyka не пришла с ней на встречу в Москве

Певица Mia Boyka не сдержала своего обещания и не пришла на встречу с восьмилетней квадробершей в Москве, которую публично унизила за хобби. Об этом «Газете.ру» рассказала мама девочки.

Сама восьмилетняя девочка из Надыма. После произошедшего на концерте Mia Boyka она получила не только поддержку сообществ по увлечению и неравнодушных жителей, но и негатив в родном городе. По словам мамы школьницы, ее дочь еще наслушается от посторонних советов и претензий из-за громкой истории. Некоторые уверены, что за хайповую ситуацию семья получила деньги, хотя это не так.

Сама артистка заявила, что если квадроберша будет в столице, то Mia Boyka выделит для нее время. Однако чуда не произошло.

«Мы два дня были в Москве. Девочки-блогеры организовали поход в аквапарк, подарили подарочки. Пожелали не вешать нос и оставаться ребенком. Всему свое время. <...> Как я смотрю, Мия — очень бестолковая женщина. Что значит, если захочет, то [пусть] приезжает в Москву? Марианна приехала. Что-то Мию я не наблюдала», — подчеркнула она.

Напомним, певица публично унизила девочку восьми лет за ее увлечение квадробингом. Фанатка просто потерялась в толпе и оказалась на сцене в маске кошки. Девочка едва сдержала слезы из-за слов кумира. Сама исполнительница проблемы не увидела, а хейтерам посоветовала пить ромашковый чай. В поддержку поклонницы выступил Егор Крид и еще ряд блогеров.

Ранее сообщалось, что член СПЧ Ахмедова прокомментировала скандал с девочкой-квадробером.