Оскорбивших представителей власти россиян будут лишать свободы

Правительство поддержало соответствующий законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает ТАСС.

Поправки будут внесены в статью 319 УК РФ.

За резкие высказывания в адрес представителей власти суд может штрафовать граждан на сумму до 80 тысяч рублей, отправлять на обязательные работы до 460 часов или в исправительную колонию на срок до двух лет.

Автор инициативы считает необходимым дополнить статью частью об ответственности за оскорбление чиновников в интернете или средствах массовой информации.

Если закон вступит в силу, то за оскорбление в Сети наказание будет более серьезным, чем за высказывания в очном формате. Нарушители грозит штраф до 1 млн рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что студентке ВШЭ грозит отчисление за плевок в плакат о службе по контракту.