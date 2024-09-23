Студентке ВШЭ грозит отчисление за плевок в плакат о службе по контракту

Высшая школа экономика рассматривает возможность отчисления студентки Александры Дорошенко, плюнувшей в плакат о службе по контракту в ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на пресс-службу высшего учебного заведения.

Из сообщения следует, что представителями вуза будет дана правовая оценка действиям учащейся первого курса компьютерных технологий и к ней применят необходимые меры дисциплинарного реагирования, отраженные в установках внутреннего распорядка.

«Согласно этим правилам студент может быть отчислен, если его действия наносят вред деловой репутации университета», — заявили в учебном заведении.

До этого учащейся за совершенный проступок выписали денежный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Во время судебного заседания ответчица пояснила, что из-за сильного алкогольного опьянения «не отдавала отчет своим действиям».

Ранее сообщалось о том, что в Приморском крае студента задержали за поддержку украинских националистов.