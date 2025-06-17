Оскорбившую бойцов СВО блогершу отправили в психдиспансер

Жительницу Иркутска, известную в соцсетях провокационными высказываниями в адрес российских военных и государственных праздников, поместили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

В своих видео блогер, называющая себя инфлюенсером, позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес участников СВО, в том числе пожелание смерти, а также насмехалась над Днем России. На допросе в СК она отказалась приносить извинения за свои слова, заявив, что является «маленьким человеком в мире несправедливости» и не сожалеет о своем поведении.

Отмечается, что когда полиция прибыла по месту жительства женщины, та отказалась открывать дверь, утверждая, что замок сломан. Для входа в квартиру пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. Блогерша не сопротивлялась решению о направлении на лечение в психоневрологический диспансер.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в отношении иркутянки, которая пожелала участникам СВО «сдохнуть».