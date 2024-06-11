Оскорбившую русских актрису Яну Троянову проверят на призывы к экстремизму

На звезду российских сериалов Яну Троянову* пожаловались в Генпрокуратуру. Актрису требуют проверить на призывы к экстремизму за резкие выражения в адрес россиян и страны. Об этом сообщает RT.

Автором жалобы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что Яна Троянова, проживающая во Франции, соглашается с экстремистскими заявлениями. Например, недавно в интервью она утвердительно ответила на призывы угрожать русским людям убийством, включая и детям.

Это уже не первый случай, когда Троянову ловят на антироссийских высказываниях. Однако жалобу официально подали лишь недавно. Если Генпрокуратура найдет нарушение в словах беглой звезды по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), то ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не пускать в страну Троянову даже после амнистии иноагентов.

*включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента