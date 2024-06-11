В ГД призвали запретить актрисе Трояновой возвращаться в РФ даже после амнистии

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что звезду сериала «Ольга» Яну Троянову* нельзя пускать в Россию, даже если страна простит всех иностранных агентов. Об этом парламентарий заявил в беседе с RT .

Интервью актрисы из российских сериалов облетело интернет. Яна Троянова неожиданно согласилась с выражением, что «хороший русский — это мертвый русский». Это вызвало недоумение у поклонников, которые вполне были готовы простить блондинке побег из страны. По мнению депутата Милонова, звезда «переступила моральную черту» и не имеет право ни на прощение, ни на амнистию.

Депутат ГД Султан Хамзаев в беседе с телеканалом также нелестно высказался о Трояновой. Он посмотрел ее интервью и пришел к выводу, что перед ним психически нездоровый человек.

«Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире. Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека», — заключил он.

Напомним, что Троянова в ходе интервью бравировала и другими скандальными выражениями. Например, она согласилась, что русские, включая детей, якобы заслужили слышать в лицо угрозы убийством.

Ранее сообщалось, что в отношении Трояновой могут возбудить уголовное дело после угроз президенту.

*включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента по решению Минюст РФ