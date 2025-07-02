Ослеп и потерял ногу: участник СВО чудом смог выбраться с поля боя

Российский военнослужащий с позывным Кузьмич совершил подвиг во время выполнения боевой задачи. Получив тяжелейшие ранения, он все равно продолжал бороться за жизнь, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал главы Чувашии Олега Николаева.

Уроженец Чувашии лишился ноги и зрения во время выполнения миссии, но, истекая кровью, он сумел самостоятельно добраться до точки эвакуации, где ему помог сослуживец. Этот случай называют чудом, так как зона, где был военный, являлась боевой зоной с противником.

После шести месяцев интенсивной реабилитации медикам удалось вернуть бойцу зрение и установить современный протез. Восстановление героя продолжается. Врачи отмечают его упорство в реабилитации, что позволило достичь впечатляющих результатов за относительно короткий срок.

Глава Чувашии поблагодарил бойца за проявленное мужество: его история — вдохновляющий пример для сослуживцев.

Ранее URA.RU сообщало, что ставшего инвалидом героя СВО лишили медалей и оплаты протеза.