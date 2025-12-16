Ослик Жорик из зоны СВО нашел новый дом

Ослик по имени Жорик, прибывший из зоны специальной военной операции (СВО), нашел новый дом. Его принял Московский зоопарк, говорится на портале мэра и правительства российской столицы.

Раньше Жорик помогал военным — в зоне СВО он перевозил боеприпасы и разные хозяйственные грузы. В конце ноября его подразделение передислоцировали, а самого ослика решили отправить в столичный зоопарк.

Сейчас для Жорика самое важное — это покой и время на адаптацию. После этого он переедет на постоянное жительство в детский зоопарк.

Сначала ослик пройдет полное обследование и карантин. Затем он будет жить в контактной зоне, рядом с камерунскими козами, где его смогут увидеть и пообщаться с ним маленькие посетители.

Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили сову, запутавшуюся в проводах в зоне проведения спецоперации.