Основатель британской финтех-компании исчез после краха бизнеса

Грег Карповски, основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, исчез из публичного пространства после того, как информировал своих сотрудников о том, что компания, которая два года назад оценивалась почти в $1 млрд, потерпела крах, сообщило агентство Bloomberg.

Телефонный разговор Карповски с 250 работниками состоялся 4 декабря, в то время как сам он уже покинул Великобританию. Вскоре после этого дочерние структуры Stenn объявили о банкротстве, и большинство сотрудников были уволены. В следующем обсуждении, которое прошло через неделю, учредитель Stenn отсутствовал.

Падение Stenn напоминает ситуацию с британским финтех-стартапом Greensill Capital, основанным австралийцем Лексом Гринсиллом, который обанкротился в 2021 году, отмечает агентство.

Подобно Гринсиллу, Карповски сумел получить поддержку от Credit Suisse и Softbank Group Corp., а его проект также финансировали Citigroup Inc., Barclays Plc, Crayhill Capital Partners и другие.

Все они, как указывается в статье, «видимо, не обращали внимания на необычную бизнес-модель Stenn, высокорисковую клиентскую базу и предшествующую связь основателя с российской финансовой компанией стоимостью $1 млрд, которая обанкротилась в 2008 году».

Ранее сообщалось, что более 700 работников из Британии подали иск о домогательствах против McDonald's.