Основатель группы Tokio Hotel дебютировал в кино

Звезда группы Tokio Hotel Билл Каулитц попробовал себя как актер в фильме ужасов. Для звезды это стало дебютом, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Deadline.

Секс-символ 2000-х Билл Каулитц за десятилетия музыкальной и модельной карьеры решил попробовать себя как актер. Впервые он появится на экранах в фильме немецкого режиссера Марселя Вальца, в ужастике «Brute 1986».

Певец получил одну из главных ролей в проекте, вдохновленном классикой фильмов ужасов 1980-х. История развернется вокруг глэм-метал группы, которая сделает заброшенный дом в пустом городке на Диком Западе своей площадкой для клипа. Согласно клише хорроров, музыканты будут игнорировать все знаки и предупреждения об опасности. В итоге героев ждет встреча с кровожадной семьей, обладающей особой креативной жестокостью.

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