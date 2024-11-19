Основатель «Красного & Белого» Студенников: Россия стала трезвой страной

Российское общество за последние годы достигло заметной трезвости, став потреблять заметно меньше алкоголя. В этом уверен основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников. Его словами в своем телеграм-канале поделилось издание РБК.

Бизнесмен напомнил, что начал сталкиваться со спиртными напитками еще во времена СССР. Таким образом, вся эволюция российского общества прошла перед его глазами. Он считает, что пить в РФ стали заметно меньше, чем это было ранее.

«Алкоголь — это архисложный предмет с точки зрения природы человека. Его никто и никуда не смог деть, никакими запретами это не убрать», — указал он.

Сам он готов проголосовать за запрет алкоголя. Но Студенников уверен, что запретами не помочь снизить потребление спиртного, как не удалось это в свое время Николаю II и Горбачеву.

Предприниматель также высказался за квоты на российские продукты на полках магазинов. По его мнению, квотировать ничего не надо, хорошая продукция и так пробьет себе путь. Он напомнил, что ранее российские вина составляли всего 15% в магазинах, теперь их впятеро больше. Производители в РФ находят своих покупателей.

Ранее появлялись данные, что продажи алкоголя в РФ обновили свой исторический максимум, которого они достигли семь лет назад. Особенно заметно выросли продажи тихих и игристых вин, а также крепких спиртных напитков.