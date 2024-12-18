Основатель «Отряда Путина» дал оценку идее о смертной казни для двух музыкантов
Основатель «Отряда Путина»: смертная казнь для двух рэперов из США — это слишком
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Основатель движения «Отряд Путина» Марат Динаев в беседе с Инфо24 высказал свое мнение касательно смертной казни для известных американских рэперов P. Diddy и Jay-Z.
По его словам, это решение чрезмерно. Он отметил, что в США уже существуют строгие законы, которые достаточно эффективны для наказания тех, кто совершает преступления против людей, включая сексуальные домогательства.
Кроме того, Динаев отметил, что в России смертная казнь отменена, однако пожизненное заключение может стать серьезным наказанием для преступников.
Так он прокомментировал заявление американского политика Марджори Тейлор-Грин. Она призвала к жестким мерам, включая смертную казнь, для рэперов, обвиняемых в сексуальном насилии на вечеринках.
Адвокат Jay-Z, в свою очередь, опроверг обвинения, утверждая, что они не имеют под собой оснований и были выдвинуты с целью вымогательства денег у его клиента.
Ранее в отношении рэперов P.Diddy и Jay-Z выдвинули обвинения в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году.