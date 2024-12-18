Основатель движения «Отряд Путина» Марат Динаев в беседе с Инфо24 высказал свое мнение касательно смертной казни для известных американских рэперов P. Diddy и Jay-Z.

По его словам, это решение чрезмерно. Он отметил, что в США уже существуют строгие законы, которые достаточно эффективны для наказания тех, кто совершает преступления против людей, включая сексуальные домогательства.

Кроме того, Динаев отметил, что в России смертная казнь отменена, однако пожизненное заключение может стать серьезным наказанием для преступников.

Так он прокомментировал заявление американского политика Марджори Тейлор-Грин. Она призвала к жестким мерам, включая смертную казнь, для рэперов, обвиняемых в сексуальном насилии на вечеринках.

Адвокат Jay-Z, в свою очередь, опроверг обвинения, утверждая, что они не имеют под собой оснований и были выдвинуты с целью вымогательства денег у его клиента.

Ранее в отношении рэперов P.Diddy и Jay-Z выдвинули обвинения в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году.