Основатель Tencent Ма Хуатенг стал самым богатым человеком Китая

Глава компании Tencent Ма Хуатенг возглавил список самых богатых людей Китая. Размер его состояния составляет свыше $43 млрд. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

Представители интернет-компании являются разработчиками популярной игры «Black Myth: Wu Kong». Известно, что Ма Хуатенг основал Tencent в 1998 году вместе со старыми друзьями. Также они вместе создали мессенджер QQ, который стал крупнейшей платформой для обмена сообщениями в Китае.

Второе место среди предпринимателей из КНР занял владелец компании Nongfu Spring Чжун Шаньшань с состоянием в $43,6 млрд. На третьем оказался основатель ByteDance Ltd Чжан Имин с $43 млрд.

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