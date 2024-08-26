Основатель видеохостинга Rumble бежал из ЕС, узнав об аресте Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза, как только стало известно об аресте в аэропорту Парижа создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сам признался на своей странице в соцсети X*.

24 августа, а аэропорту Парижа "Ле-Бурже", когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии задержали Павла Дурова , когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1 взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

«Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», – написал Павловски.

Павловски добавил, что Rumble и представители компании готовы бороться за освобождение Дурова и отстаивать в судах Франции невиновность российского предпринимателя.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.

* - соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры