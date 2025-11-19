Основателю «Русского молока» вынесен второй приговор: 15,5 лет за хищение земель

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий приговорен к 15,5 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении земельных участков. Соответствующее решение вынес Можайский суд Московской области, рассмотревший материалы о незаконном отчуждении более двух гектаров земель, находившихся в собственности третьих лиц (материал есть у РИА Новости ).

Согласно материалам дела, с 2003 года Бойко-Великий и другие фигуранты под предлогом развития сельскохозяйственной деятельности осуществляли незаконное переоформление прав собственности на земельные участки. Бизнесмен был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств.

Данный приговор стал для Бойко-Великого вторым судимым. В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы осудил его на 6,5 лет колонии по делу о растрате ₽190 миллионов. Московский городской суд в январе 2025 года незначительно смягчил наказание, сократив срок на два месяца.

В ходе предыдущего судебного процесса были учтены смягчающие обстоятельства, включая активную благотворительную и просветительскую деятельность предпринимателя, наличие положительных характеристик и почетных наград, а также состояние здоровья самого фигуранта и членов его семьи. В материалах дела отмечалось, что благотворительная деятельность Бойко-Великого повлияла на смягчение первоначального приговора.

Василий Бойко-Великий известен как основатель одного из крупнейших в России производителей органической продукции — агрохолдинга «Русское молоко». Вопрос о применении смягчающих обстоятельств при вынесении второго приговора остается открытым.

