«Впереди однозначно брак»: выяснилось, зачем основательница Wildberries сменила фамилию на Ким

Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью — Ким. Как это отразится на жизни предпринимательницы, а главное — стоит ли ожидать, что гендиректор WB снова предстанет с другой фамилией, выйдя замуж во второй раз, «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова.

В компании сообщили, что официальная процедура по смене фамилии Татьяны запущена, пишет РБК. Однако сама предпринимательница уже поменяла фамилию в своем телеграм-канале.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала бизнесвумен.

Абравитова считает, что происходящее в последнее время с Wildberries не имеет прямого отношения к бизнесу, это личностный, женский кризис основательницы компании.

«Именно ее внутренние переживания, ее какая-то женская неустроенность, неудобство жить в браке со своим мужем, желание изменить все вокруг себя и взломало эту матрицу», — отметила предсказательница.

По словам Абравитовой, Бакальчук сделала верный шаг, вернув себе девичью фамилию. Так она обнулилась, пришла к новой точке отсчета не только как предпринимательница, но и как «женщина на выданье».

«Надо сказать, что впереди у нее и правда брак, и он будет не так долго ожидаем. Все это достаточно быстро произойдет, потому что сейчас события в ее жизни идут лавинообразно, и еще много чего интересного мы будет слышать, какие-то тайны, скелеты в шкафу будут открываться сейчас. Но впереди однозначно брак», — предсказала таролог.

Прошлая жизнь Татьяны уже не приносила ей эмоций и грозила стать совсем серой, считает Абравитова. При этом сама предпринимательница всегда жаждала новых ощущений.

«Она их получит и уже получает сейчас», — подчеркнула таролог.

Ранее сообщалось, что у офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, после которой Татьяна Бакальчук со слезами обратилась к бывшему мужу Владиславу.