Профайлер Давыдов дал оценку роли Бакальчука в бизнесе жены

По словам профайлера Дениса Давыдова, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав не желал развиваться в семейном бизнесе и лишь при необходимости погружался в процессы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что взрослые дети могут поддерживать мать. Кроме того, Татьяне Бакальчук приходилось терпеть «эмоциональные закидоны» мужа.

По мнению эксперта, судя по интервью Бакальчука, ситуация маловероятно имела спонтанный характер, как он пытается продемонстрировать. Также заявления о том, что Татьяну Бакальчук «одурманили», являются выученным нарративом, позволяющим переложить ответственность за развал семьи и убытки в бизнесе на прочих. Так, Владислав Бакальчук заявляет, что его якобы вырвали из семьи, изолировали от детей, тем не менее упоминает о приездах наследников в дом.

Он добавил, что пожар в Шушарах, убытки и последствия не вызывают у него страха или волнения, а тот факт, что супруга начинает уделять внимание внутренним процессам, привел к сильному стрессу. Предположительно, кризис в семье Бакальчуков начался осенью прошлого года, а в феврале после пожара Татьяна стала сама вместо супруга заниматься внутренними процессами маркетплейса. Уже в конце марта было ясно, что в отношениях серьезные проблемы.

Ранее Бакальчук и Мирзоян в совместном интервью объяснили объединение Wildberries и Russ.