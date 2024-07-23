Основательница Wildberries Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, опровергла информацию о рейдерском захвате маркетплейса и назвала ее разводом, сообщают РИА Новости со ссылкой на соцсети предпринимательницы.

Как пояснила Бакальчук, сделка была изначально обговорена и согласована с ее мужем Владиславом, который непосредственно присутствовал на презентации топ-менеджменту структуры новой объединенной компании.

Ранее сообщалось, что муж Татьяны Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват Wildberries, а также ограждение рейдерами его жены от семьи. Кадыров пообещал защитить честный бизнес.