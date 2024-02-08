Основные работы по возведению новой школы завершены в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах

Девелопер проекта ГК ФСК продолжает возводить на территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы новую школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что данное четырехэтажное здание функционально разделено на два блока: первый — для начальной, второй — для средней и старшей школы. У каждого имеется свой отдельный вход с зоной турникетов и раздевалок.

В настоящее время ГК ФСК ведет комплектование образовательного учреждения оборудованием. Школа откроет свои двери 1 сентября 2024 года.

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