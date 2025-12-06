Особая дата в истории страны: в Химках почтили память героев битвы под Москвой

В Химках прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала исторического контрнаступления советских войск под Москвой. Память защитников столицы почтили у легендарного монумента «Противотанковые ежи».

5 декабря 1941 года стал переломным днем в Великой Отечественной войне. На территории современного Химкинского района в те суровые дни оборонялись соединения 16-й и 20-й армий. Спустя 84 года к монументу на 23-м километре Ленинградского шоссе пришли жители, глава городского округа Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, участники специальной военной операции, депутаты и работники местных предприятий. После возложения цветов они почтили павших минутой молчания.

Выступая перед собравшимися, Елена Землякова подчеркнула: «Победа под Москвой стала возможной благодаря героизму солдат и усилиям людей в тылу. Чтобы остановить фашистов, советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений... Советские войска и все, кто встал на защиту Родины, показали всему миру силу духа и непоколебимую волю к победе».

Вклад химчан в оборону столицы был поистине титаническим. В кратчайшие сроки жители построили более девяти километров противотанковых рвов и около 19 километров проволочных заграждений, оборудовали сотни огневых точек и укрытий. На местных предприятиях было изготовлено около 1200 противотанковых ежей, которые стали непреодолимой преградой на пути вражеской техники.

В конце ноября 1941 года фашистам удалось занять часть Химкинского района. Линия обороны 16-й армии проходила по реке Клязьма, а 20-я армия, штаб которой располагался в Химках, защищала подступы к столице от реки Клязьма до Рогачевского шоссе. Монумент «Противотанковые ежи», возведенный в 1966 году, навеки запечатлел память об этом народном подвиге и стал одним из самых узнаваемых символов Великой Победы.

