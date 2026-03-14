Особые места и возвраты: в России обновят правила перевозок в электричках

Министерство транспорта России утвердило обновленный порядок перевозок в пригородных поездах, пишет rznonline.ru . Документ, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, затрагивает практически всех, кто пользуется электричками: от дачников, спешащих на участки, до людей с ограниченными возможностями здоровья. Нововведения призваны сделать поездки комфортнее, а взаимодействие с перевозчиком — прозрачнее и современнее.

Одним из самых заметных изменений станет цифровизация возврата билетов. Раньше, чтобы вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, пассажиру приходилось лично тащиться в кассу, отстаивать очереди и объясняться с билетером. Теперь достаточно пары касаний экрана смартфона. Возврат разрешат оформлять через мобильные приложения и официальные сайты перевозчиков. Условия при этом остаются прежними: если до отправления электрички осталось больше двух часов, пассажиру компенсируют полную стоимость (за вычетом сбора), если меньше — вернут лишь половину.

Еще одна приятная мелочь для тех, кто привык планировать маршруты заранее. Перевозчиков обяжут информировать клиентов об изменениях в расписании, отменах рейсов или замене подвижного состава. Уведомления будут приходить на почту или по смс — туда, куда пассажир сам указал при покупке билета. Никакой больше беготни по вокзалу в поисках объявления на стенде: все новости сами найдут адресата.

Особое внимание в новых правилах уделено людям с инвалидностью. Речь идет о специализированных местах, предназначенных для пассажиров на креслах-колясках. Теперь перевозчики обязаны ограничивать свободную продажу этих мест, чтобы они в первую очередь доставались тем, кому действительно нужны. Если человек с инвалидностью не пользуется коляской, он сможет купить билет на такое место не ранее чем за десять суток до отправления. Такой механизм призван исключить ситуации, когда места для маломобильных граждан занимают случайные попутчики, а тот, кто действительно нуждается в особых условиях, вынужден стоять в тамбуре.

Важный нюанс касается и сопровождающих лиц. Купить билет на специализированное место для друга или родственника, если рядом не едет сам инвалид, отныне не получится. Правила четко фиксируют: использование таких мест допускается только при одновременной поездке с пассажиром, имеющим ограничения по здоровью. Это исключает спекуляции и гарантирует, что места не будут простаивать впустую.

Таким образом, сентябрьское обновление правил — это шаг к более гибкому и человечному сервису. Пассажиры получают возможность управлять билетами удаленно, перевозчики — четкие инструкции по работе с уязвимыми категориями граждан. А дачники, которые вечно носятся с последними электричками, теперь будут хотя бы вовремя узнавать, что состав задерживается, и успеют перекупить билет на другой рейс.

