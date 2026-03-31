Оспа обезьян в Подмосковье: главврач Домодедовской больницы рассказал о состоянии пациентов

В Домодедовской больнице оказались двое жителей Мытищ с подозрением на оспу обезьян. Интересно, что оба пациента, по имеющимся данным, не покидали пределы России, передает REGIONS .

Главный врач медучреждения Андрей Осипов рассказал, что мужчины 43 и 45 лет поступили в стационар накануне. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они размещены в отдельных боксах. Совместно со специалистами Роспотребнадзора врачи проводят диагностику и выясняют обстоятельства, при которых произошло заражение.

Это уже не первый случай в Подмосковье — ранее трое пациентов с таким же диагнозом прошли лечение в той же больнице и уже выписаны.

Оспа обезьян передается в основном при тесном контакте с заболевшим. Воздушно-капельный путь считается маловероятным. Среди симптомов — высокая температура, интоксикация и характерная сыпь. По словам главврача, такие случаи возникают спорадически — единично, но могут появляться время от времени.

Специалист также уточнил, что после болезни стойкий иммунитет формируется не всегда, поэтому возможны повторные заражения. Вакцина против оспы обезьян существует, однако в России пока не получила широкого распространения.

Медики призывают соблюдать меры предосторожности и при появлении симптомов незамедлительно обращаться за помощью.

