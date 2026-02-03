Оспа обезьян вернулась в Подмосковье: появились подробности о состоянии заболевших

В начале февраля в Домодедовской больнице Московской области зафиксировали два новых случая заболевания оспой обезьян. Пациенты были немедленно госпитализированы в изолированные палаты инфекционного стационара. Специалисты Роспотребнадзора проводят работу по изучению цепочек контактов с целью локализации возможных очагов заражения. Подробности о состоянии больных и специфике заболевания для REGIONS прокомментировал главный врач учреждения, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Андрей Осипов сообщил, что состояние одного из мужчин стабильно, он уже готовится к выписке после курса симптоматической терапии. У второго пациента, находившегося в контакте с заболевшим, признаки болезни пока не выявлены, и врачи наблюдают за его самочувствием.

По словам врача, это уже пятый подобный случай в больнице за два года, что говорит об отработанных клинических протоколах. Главный врач подчеркнул, что характерным отличием оспы обезьян от ОРВИ или гриппа является выраженное увеличение лимфатических узлов.

«Важно понимать, что ключевой отличительный признак — это именно выраженное увеличение лимфоузлов, которое редко встречается при обычном гриппе или ОРВИ», — поясняет главврач.

Эпидемиологи не прогнозируют массовой вспышки, поскольку вирус обладает низкой заразностью по сравнению с гриппом. Для инфицирования требуется длительный тесный контакт, что ограничивает скорость его распространения.

Специфической вакцины против вируса не существует, однако это не означает отсутствия лечения. Терапия направлена на облегчение симптомов и поддержку организма, который обычно справляется с инфекцией самостоятельно в течение нескольких недель.

По словам главврача, оснований для паники нет, а ситуация находится под полным контролем медицинских служб. Основной мерой предосторожности остается внимательное отношение к здоровью и своевременное обращение к врачу при появлении настораживающих симптомов.

