Минобороны РФ: силы ПВО сбили над Белгородской областью семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника

В Минобороны РФ сообщили , что в ночь на 17 января дежурные силы ПВО сбили ракеты РСЗО «Ольха» и беспилотники самолетного типа.

Как ранее мы сообщали, глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в ночь на 17 января над Белгородом системой ПВО были перехвачены ракеты противника. По предварительным данным — информация о пострадавших не поступала.

Согласно отчету Минобороны РФ, Украина запустила в сторону российской территории семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре украинских беспилотника.

Вражеские объекты были сбиты над территорией Белгородской области.

«С17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

Жителей Белгорода ночью информировали о возможном ударе по городу, сообщали РИА Новости. Людей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Сообщение в интернет-мессенджере местной администрации появилось в 02:31. Ракетная тревога была отменена только в семь утра 17 января.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, как Украина обстреляла мирных жителей Белгорода накануне Нового года. Спикер рассуждал, понравилось бы Киеву, если бы РФ совершила такой же удар по столице, когда на Украину приехал с визитом британский премьер.